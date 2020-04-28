Терористи на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з важкої артилерії: загинув український військовий

У вівторок, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників на Луганщині з важкої артилерії.
Один військовослужбовець ЗСУ загинув, повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook.
Обстріли велися із району житлових кварталів Голубівського з артилерійських систем калібрів 152 мм та 122 мм, а також з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Донбасі загинув український військовий
zik.ua
З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".
"На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям", – повідомили у штабі ООС.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре вдалися до провокативних обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі, сім разів порушивши режим припинення вогню.
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