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29 квітня • оновлено в 01:06
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Терористи на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з важкої артилерії: загинув український військовий

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У вівторок, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників на Луганщині з важкої артилерії.

Один військовослужбовець ЗСУ загинув, повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook.

Обстріли велися із району житлових кварталів Голубівського з артилерійських систем калібрів 152 мм та 122 мм, а також з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий

zik.ua

З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".

"На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям", – повідомили у штабі ООС.

Терористи влаштували обстріл із важкої артилерії: загинув воїн ЗСУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре вдалися до провокативних обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі, сім разів порушивши режим припинення вогню.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
вбивство війна Донбас
Суспільство

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