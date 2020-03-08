Терористи на Донбасі ображені на Росію, але поважають Путіна – Асєєв

На Донбасі ненавидять звичайних росіян, а от президента РФ Володимира Путіна вважають великою людиною і одним з найсильніших лідерів планети.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній політв'язень і журналіст Станіслав Асєєв. За його словами, таке ставлення до лідера РФ на Донбасі не змінюється, незалежно від того, що відбувається (повний текст інтерв'ю читайте тут).

Станіслав Асєєв розповів про Путіна і Донбас

"До росіян в ізоляторі ставилися дуже жорстоко, їх ненавидять. У терористів на них велика образа, особливо у тих, хто служить в "ССО" і "МГБ". Люди з цих структур – військові злочинці. Вони невиїзні, замкнуті в цій системі. Часто навіть бояться виходити за межі ізоляційного заводу. Та кількість людей, яких вони катували, зашкалює. Їм цього ніколи не пробачать. У той же час Росія не робить ніяких кроків у бік того, щоб забрати їх до себе, як повноцінних громадян. І якщо в ізолятор потрапляють звичайні росіяни – на них зривають особливу злість. Відносно Путіна – це, напевно, якийсь вид гіпнозу. Його політику вважають правильною, а його самого – великою людиною і одним з найсильніших лідерів планети. Ставлення до нього не змінюється, незалежно від того, що відбувається", – запевнив Асєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" не мають сил і ресурсів для подальшого прориву на Донбасі. Кадрові військові Росії знаходяться в складі двох батальйонів "ДНР".

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