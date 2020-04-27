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27 квітня • оновлено в 18:36
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Терористи на Донбасі накрили ЗСУ з важкої артилерії й отримали рішучу відповідь

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Збройні формування Росії 27 квітня чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння, зокрема, важку артилерію.

Ворог обстрілював українських військовослужбовців зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Терористи на Донбасі накрили ЗСУ з важкої артилерії й отримали рішучу відповідь

prm.ua

Вогонь вівся по позиціях Об'єднаних сил у районі Мар'їнки, Кримського та Південного.

Внаслідок обстрілу поранено двох українських військовослужбовців. Бійці ЗСУ завдали ударів у відповідь.

"Із наявних вогневих засобів українські захисники надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються", – зазначили в штабі ООС.

Ситуація в зоні ООС станом на 27 квітня

Ситуація в зоні ООС станом на 27 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі з ночі 27 квітня почали обстрілювати позиції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого поранення отримали двоє українських захисників.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
Суспільство

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