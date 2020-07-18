Терористи на Донбасі активізували обстріли: ЗСУ гідно відповіли

У зоні ООС Українські військові гідно відповіли на атаки терористів. Думська

На Донбасі бойовики активізували обстріли позицій українських військових і 18 разів за добу порушили режим припинення вогню. Воїни ООС змусили терористів припинити вогонь – одного терориста знищили.

Про це повідомили в ранковому зведенні ООС в Facebook 18 липня. Окупанти обстрілювали позиції наших військових з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів з придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем Об'єднані сили рішуче відкидали всі провокації ворога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Талаковки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Мар'їнки, Кам'янки, Водяного, Гнутового, Пищевика і Широкиного противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки ворог обстрілював опорні пункти наших захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у Новотошківського агресор двічі застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП і великокаліберні кулемет.и Також неодноразово окупанти відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Луганське.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

За даними розвідки, 17 липня наші захисники знищили одного загарбника.

Зведення ООС на ранок 18 липня (Facebook штабу ООС)

Зведення ООС на ранок 18 липня (Facebook штабу ООС)

Ситуація в районі проведення ООС (Міноборони)

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські бійці, які виконують завдання в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, знищили взводного-опорний пункт проросійських бойовиків.