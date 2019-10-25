Маскують танки: терористи на Донбасі вдалися до нової хитрості

На Донбасі станом на 25 жовтня російські окупанти продовжують утримувати танки й самохідні артилерійські установки біля лінії розведення військ. Вони маскують їх від спостерігачів місії ОБСЄ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, посилаючись на дані Головного управління розвідки МО України.

"В окремих районах поблизу лінії зіткнення терористи, порушуючи Мінські домовленості, продовжують приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння", — зазначив він.

Водночас, щоб завадити виявленню замаскованих об’єктів, противник здійснює постійне спостереження місцевості, використовуючи безпілотники.

Російські окупанти 24 Канал

Крім цього, за словами Праути, командування терористів досі використовує тимчасово окуповані території Донбасу як полігон для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів. Зокрема, там проводять навчання із маскування та прихованого переміщення бронетехніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня у зоні проведення бойових дій на Донбасі противник обстріляв із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ділянку розведення військ.

Обстріл був здійснений на ділянці розведення №3 (Богданівка). Так, на переконання штабу, окупанти імітують готовність розведення сил і засобів на цій ділянці.

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