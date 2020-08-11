Терористи "Л/ДНР" затихли на Донбасі: штаб ООС розкрив подробиці

Збройні формування Російської Федерації минулої доби, 10 серпня зробили лише один неприцільний постріл у бік Об'єднаних сил, порушивши мирні домовленості

Ворожа провокація не несла загрози життю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали, зазначили у ранковому зведенні ООС у Facebook. Постріл зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

"Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – зазначили в ООС.

В ООС додали, що у районі проведення операції належно виконують завдання й підрозділи ДФС зі складу Об’єднаних сил.

"У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено ряд обшуків на території області. За їхніми результатами у Маріуполі у місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусії та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26,5 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн. гривень", – додали у штабі.

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