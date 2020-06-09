Терористи "Л/ДНР" відмовилися відкривати рух через КПВВ

Окупанти з так званої "ДНР" відмовилися відкривати контрольно-пропускні пункти, виправдовуючись нібито "загрозою масового зараження громадян".

Про це повідомив так званий "офіційний сайт ДНР" з посиланням на "міжвідомчий оперативний штаб з попередження завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції" в "ДНР".

"Для захисту громадян "ДНР" від зараження COVID-19, ми змушені залишити кордон з Україною закритим", – заявили в "штабі".

Уточнюється, що робота контрольно-пропускних пунктів буде обговорюватися в рамках Мінських переговорів.

"Для відкриття кордонів ми повинні бути впевнені, що це буде безпечно для наших громадян. Оскільки відкриття КПВВ без жодних обмежень неминуче призведе до великого скупчення людей, довгого очікування в чергах і, як наслідок, спалахів захворювання. Після узгодження всіх деталей на Мінському майданчику дата і порядок роботи КПВВ будуть оприлюднені", – йдеться в повідомленні.

Раніше угрупування "ЛНР" заявило, що не буде відкривати пункт пропуску "Станиця Луганська" зі свого боку 10 червня. Представниця "ЛНР" Ольга Кобцева назвала намір України відкрити КПВВ

"провокацією" і закликала місцевих жителів не приїжджати на пункт пропуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що починаючи з 10 червня на Донбасі частково відновлять роботу КПВВ.