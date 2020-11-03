"Л/ДНР" готують нові провокації на фронті – розвідка

Таша Адамович Суспільство 15:31, 3.11.2020 Оновлено: 15:47, 3.11.2020

Російські окупанти на Донбасі продовжили проведення інженерних робіт на передовій.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України. Підготовча діяльність до бойових дій ведеться сепаратистами попри перемир’я.

Бойовики відновлюють наявні окопи, розчищують та укріплюють їх майже по всій лінії розмежування. Також вони проводять фортифікаційні роботи з обладнання другої лінії оборонних рубежів.

Особлива увага приділяється облаштуванню хибних позицій і розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню.

Передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами та снайперськими розрахунками.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Миколаївщині 1 листопада провели в останню путь загиблого на Донбасі військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Володимира Бондарюка (позивний Піндос). 27-річний сержант загинув після опівночі 30 жовтня біля селища Водяне Волноваського району Донецької області в результаті ворожого обстрілу з боку російських найманців.

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