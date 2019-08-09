Терористи "ДНР" запропонували Україні обмінятися полоненими: умови і терміни

Терористи "ДНР" заявили, що готові до обміну полоненими з Києвом, запропонувавши звільнити 50 незаконно утримуваних українців за умови, якщо Україна відпустить 102 сепаратистів.

Відповідну заяву зробила так званий "уповноважений із прав людини в ДНР" Дарина Морозова, пише ТАСС.

"На даний момент у нас є підтверджений факт утримування українською стороною 102 наших громадян, Київ підтверджує, що в список на обмін вони включені", – запевнила вона.

Обмін полоненими news.bigmir.net

"Донецьк повністю готовий до проведення другого етапу обміну", – додала Морозова.

При цьому, вона не згадала про дату можливого обміну. Відзначимо раніше Морозова заявляла, що він може відбутися ближче до осені 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи Морозова заявила, що "ДНР" буде потрібен місяць для підготовки обміну. Українська сторона запросила шість тижнів.

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