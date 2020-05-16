Терористи "ДНР" поставили ультиматум Зеленському щодо Донбасу

Самопроголошене незаконне "міністерство закордонних справ" терористичної організації "ДНР" заявило, що Україна нібито "повинна або почати прямий діалог з Донбасом, або вийти з мінських угод".

Про це повідомила "глава" невизнаного світом "міністерства" Наталія Никонорова за підсумками останніх переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ), відповідаючи на заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби. Міністр сказав, що Київ відмовляється від прямого діалогу з республіками, і назвав засідання "розвідкою боєм".

"Києву потрібно якомога швидше усвідомити, що не рахуватися з Донбасом не вийде, а значить, перед українською владою є тільки два варіанти дій", – підкреслила вона.

Терористи "ДНР" також нагадали, що мінські угоди передбачають "прямий діалог з самопроголошеними республіками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи в якості "представників Донбасу" будуть запрошені переселенці з Луганська і Донецька, які зараз проживають на підконтрольних Україні територіях.

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