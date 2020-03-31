Терористи "ДНР" підтвердили перший випадок коронавірусу

Перший інфікований коронавірусом COVID-19 підтвердженио на окупованій Росією території Донецької області.
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Про це заявила так звана "голова МОЗ ДНР" Ольга Долгопашко, передає Інтерфакс.
Деталей про інфікованого вона не розкрила.
Зазначається, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін обіцяв в разі проникнення коронавірусу на підконтрольну йому територію оголосити надзвичайний стан.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок зараження COVID-19 був підтверджений в "ЛНР".
Водночас в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що в ОРДЛО і Криму приховують реальний стан справ з поширенням коронавірусу.
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