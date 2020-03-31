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31 березня • оновлено в 21:14
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Терористи "ДНР" підтвердили перший випадок коронавірусу

1.2т
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Перший інфікований коронавірусом COVID-19 підтвердженио на окупованій Росією території Донецької області.

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Про це заявила так звана "голова МОЗ ДНР" Ольга Долгопашко, передає Інтерфакс.

Терористи "ДНР" підтвердили перший випадок коронавірусу

Деталей про інфікованого вона не розкрила.

Зазначається, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін обіцяв в разі проникнення коронавірусу на підконтрольну йому територію оголосити надзвичайний стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок зараження COVID-19 був підтверджений в "ЛНР".

Водночас в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що в ОРДЛО і Криму приховують реальний стан справ з поширенням коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Golan Sim
Golan Sim
Как обычно, вся зараза и все нечистоты приходят к нам в Украину из западных областей, а точнее из галичины, которая стала рассадником грязи и эпидемий. Учитывая присутствие йододефицитного природного фактора в карпатском регионе, уровень заболеваемости там достигает высоких значений.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Чепушилин что то долго прожил уже, странно
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

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