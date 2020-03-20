Пішли в самоізоляцію: терористи "ДНР" перекрили КПВВ з рештою України

Терористи "ДНР" повністю перекрили контрольні пункти в'їзду та виїзду з рештою України через коронавірус.
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Пункти пропуску заблоковані з опівночі 21 березня, передає "Інтерфакс".
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"Це необхідні заходи при оголошенні пандемії і в зв'язку з загрозою проникнення і розповсюдження коронавірусної інфекції", – заявив представник так званої "адміністрації глави ДНР".
Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти вирішили повністю перекрити рух через КПВВ з підконтрольною Україні частиною Донецької області 18 березня.
За словами журналіста Віталія Портникова, ситуація з коронавірусом зіграла на руку ватажку терористів "ДНР" Денису Пушиліну. Він зазначає, що з моменту закриття це буде повноцінний "державний кордон, при чому кордон на замку".
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