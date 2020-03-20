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21 березня • оновлено в 00:28
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Терористи "ДНР" ізолювались від України

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Терористи "ДНР" повністю перекрили контрольні пункти в'їзду та виїзду з рештою України через коронавірус.

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Пункти пропуску заблоковані з опівночі 21 березня, передає "Інтерфакс".

Пішли в самоізоляцію: терористи "ДНР" перекрили КПВВ з рештою України

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"Це необхідні заходи при оголошенні пандемії і в зв'язку з загрозою проникнення і розповсюдження коронавірусної інфекції", – заявив представник так званої "адміністрації глави ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти вирішили повністю перекрити рух через КПВВ з підконтрольною Україні частиною Донецької області 18 березня.

За словами журналіста Віталія Портникова, ситуація з коронавірусом зіграла на руку ватажку терористів "ДНР" Денису Пушиліну. Він зазначає, що з моменту закриття це буде повноцінний "державний кордон, при чому кордон на замку".

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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