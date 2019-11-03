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3 листопада • оновлено в 09:06
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Терорист Цемах добре знає, що сталося з Боїнгом над Донбасом

Один із важливих свідків у справі про знищення російськими військовими малайзійського "Боїнга" Володимир Цемах дав перше інтерв’ю після обміну на українських політв’язнів. Причому взяв у нього це інтерв’ю колишній журналіст Кирило Вишинський, який зараз працює на керівній посаді в пропагандистському холдингу "Росія сьогодні", пише Віталій Портников для Радіо Свобода.

Нагадаю, що саме Цемах і Вишинський були головними фігурами обміну для російської сторони. Кремль фактично заблокував обмін до включення в списки Володимира Цемаха. А Кирило Вишинський зіграв роль "фронтмена" російської спецоперації, бо після обміну російські медіа говорили майже виключно про нього одного.

І ось тепер цим двом учасникам одного обміну випала нагода поговорити один з одним і показати, що таке російська пропаганда, яка прикидається журналістикою.

Вишинського задовольнила відповідь Цемаха

У цьому інтерв’ю немає, звичайно ж, головною теми – збитого літака і "Бука". Цемах просто говорить, що нічого не знав про збитий "Боїнг" – "що населенню відомо, то і мені". Хоча при цьому Цемах підтверджує, що в момент знищення росіянами літака він очолював проросійську ППО в місті Сніжному, поруч із яким і сталася трагедія. І очевидно міг би знати більше, ніж населення. Але Вишинського задовольняє ця відповідь Цемаха, більше він до теми "Боїнга" не повертається.

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Не повертається навіть тоді, коли дізнається, що представники правоохоронних органів Австралії та Нідерландів, які брали участь в допитах Цемаха, пропонували йому програму захисту свідка і притулок в Нідерландах.

У будь-якого журналіста мало б виникнути запитання – для чого такі щедрі пропозиції були адресовані людині, яка знала те ж саме, що і "все населення".

У журналіста – так. У пропагандиста – ні.

Однак навіть інтерв’ю Вишинського, яке повинно було переконати читача в непричетності Володимира Цемаха і познайомити росіян із "людьми Донбасу", які бояться, що їхніх онуків "змусять думати українською мовою", не залишає сумнівів щодо, якщо не в безпосередній причетності Володимира Цемаха до злочину, так принаймні про його хорошу поінформованість про те, що сталося в небі над Сніжним.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Цемах Кирило Вишинський
Місце
Росія
Теги
Новини Росії пропаганда
Джерело
Джерело: www.radiosvoboda.org
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Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Что случилось с Боингом знают все. Сбит ВСУ полученным в 1986 году буком из под Заречного
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Марченко Юра
Марченко Юра
ВИТАЛЬКУ сегодня хорошо отшпилили ,пишет свои бредни ярко, с огоньком ,задором.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Стало известно о побеге Бабченко с Украины. Э, труп, ты куда ?! Прощайте братья, а вот мой яндекс-кошелек!
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К. Алла
К. Алла
Стук Кастрюль, почему такие... существа никогда не могут просто найти работу? Но мне нравится, как Порох его киданул. Хоть что-то хорошее кроваво-шоколадный сделал в жизни. Ни жилья, ни денег, ни гражданства, ничего не дал бабетте за участие в позорном шоу с чудом воскресшим.
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К. Алла
К. Алла
Стук Кастрюль, не совсем так. Киселев, который Евгений, просто подтвердил, что бабетта свалил из Украины ещё весной. Об этом давно Шарий говорил, что зомбиБабченко бегает по Европе, пытаясь где-нибудь присесть на пособие.
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