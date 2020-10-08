Терорист "ЛНР" розстріляв соратників на день народження Путіна, – соцмережі

Терорист "ЛНР" з позивним "Малий" на позиціях біля окупованого Слов'яносербська під час пиятики нібито розстріляв в бліндажі двох своїх соратників, після чого втік.

Про це повідомили в сепаратистському пабліку "Чёткий Луганск" в забороненій соцмережі "Вконтакте". Там уточнили, що чоловік служив в так званому "Шостому окремому мотострілецькому полку".

В пості йдеться, що його шукають "усіма силами" і припустили, що він спробує перейти на територію вільної України.

"Ось так відсвяткували на позиціях день народження Володимира Путіна!" – резюмували сепаратисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку ГУР Міноборони України повідомляло, що російські терористи "Л/ДНР" через брак особового складу почали поповнювати свої лави безробітними жителями окупованих територій Донбасу і навіть тими бойовиками, які раніше були звільнені з незаконних збройних формувань.