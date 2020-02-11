"За що я це отримав?" Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

Терорист "ДНР" Руслан Ушаков "Ухо" поскаржився в мережі, що став непотрібним окупантам після того, як отримав поранення.

Свої обурення виклав він у пості в пропагандистській соцмережі Вконтакте. Підтверджуючий скріншот опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Люди, от скажіть, за що я це отримав? Скрізь штовхають стусанами. Працювати не дають. 3 роки простояв у центрі зайнятості і тихо падав сніг. Ось така штучка в мене влетіла. Намотала кишки і встряла в хребет. Якби не бронежилет, перерізало навпіл", – поскаржився Ушаков.

Скріншот

Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

Інший пособник окупантів відповів йому: "Братан, та ми тут і на*уй нікому не потрібні. Одна балаканина всюди". "Знав би раніше, що так із нами вчинять, поїхав би. Але вже пізно", – додав Ушаков.

Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

"Батьківщина кине тебе, синку! Причому завжди! А отримав за що? За те, що повівся на російську пропаганду! А тепер живи і мучся", – прокоментував переписку терористів Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспубліки, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі.

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