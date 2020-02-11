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11 лютого • оновлено в 22:36
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"За що я це отримав?" Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

5.2т
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Терорист "ДНР" Руслан Ушаков "Ухо" поскаржився в мережі, що став непотрібним окупантам після того, як отримав поранення.

Свої обурення виклав він у пості в пропагандистській соцмережі Вконтакте. Підтверджуючий скріншот опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Люди, от скажіть, за що я це отримав? Скрізь штовхають стусанами. Працювати не дають. 3 роки простояв у центрі зайнятості і тихо падав сніг. Ось така штучка в мене влетіла. Намотала кишки і встряла в хребет. Якби не бронежилет, перерізало навпіл", – поскаржився Ушаков.

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"За що я це отримав?" Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

Скріншот

Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

Інший пособник окупантів відповів йому: "Братан, та ми тут і на*уй нікому не потрібні. Одна балаканина всюди". "Знав би раніше, що так із нами вчинять, поїхав би. Але вже пізно", – додав Ушаков.

Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

Терорист-інвалід "ДНР" поскаржився на непотрібність у Росії

"Батьківщина кине тебе, синку! Причому завжди! А отримав за що? За те, що повівся на російську пропаганду! А тепер живи і мучся", – прокоментував переписку терористів Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспубліки, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР Новини Донбасу Донбас
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
От дурной головы одно горе
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Все таки про ряженного полковника ВСУ все узнал - Толик Штефан Штирлиц- где тусуется, где водку пьет, откуда свои телеграммы шлет !Не в окопах ! кому интересно - могу поделится !
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
кОГДА ЖЕ ПРО КАДРОВЫХ ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ рОССИИ РАСКАЖУТ ?
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