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1 листопада • оновлено в 20:34
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"Використали і кинули": терорист "ДНР" попросив допомоги у росіян

1.2т Читати матеріал російською

Терорист "ДНР" Микола Коваленко, який отримав травми, вбиваючи українців на Донбасі, попросив матеріальної допомоги у росіян.

Підтверджуючі скріншоти з забороненої в Україні соцмережі ВКонтакте показав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, швидше за все, знайома терориста Світлана Ольшевська із закликом "Русский русскому помоги" розповсюдила прохання перерахувати гроші "ополченцеві", який воював із 2015 року ". За її словами, зрадник залишився "не при справах" через проблеми зі здоров'ям.

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"Використали і кинули": терорист "ДНР" попросив допомоги у росіян

Facebook Анатолія Штефана

"Використали і кинули": терорист "ДНР" попросив допомоги у росіян

Facebook Анатолія Штефана

"Батьківщина кине тебе, синку! Завжди! Використали і викинули, вчорашні братушани вже забули, Роісся тим більше. Зараз по всіх спільнотах копійки просить", – відреагував Штефан. У коментарях українського військового підтримали, порадивши Коваленку зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну.

"Використали і кинули": терорист "ДНР" попросив допомоги у росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексспівробітника правоохоронних органів України Ігоря Паца, який був учасником антимайдану і підтримував терористів "Л/ДНР", депортували з Росії.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Новини Донбасу
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