Тернополяни масово штурмували секонд-хенд у розпал карантину. Фото

Суспільство 15:36, 2.07.2020 Оновлено: 16:03, 2.07.2020

У Тернополі велика кількість людей скупчилася біля одного з магазинів секонд-хенду, незважаючи на карантинні обмеження через пандемію коронавірусу (COVID-19).

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Фото "штурму" секонд-хенду опублікував у Facebook користувач Борис Яхтін (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Карантин у Тернополі сьогодні", – підписав він знімок.

У коментарях повідомили, що така ситуація біля цього секонд-хенду спостерігається щоразу в день завезення товару.

Facebook Бориса Яхтіна
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року в декількох містах України натовпи містян, які зібралися під секонд-хендами в день завезення, розбили й ледь не виламали двері під час відкриття магазинів.

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