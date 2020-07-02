Тернополяни масово штурмували секонд-хенд у розпал карантину. Фото
У Тернополі люди скупчилися в черзі до секонд-хенду.
У Тернополі велика кількість людей скупчилася біля одного з магазинів секонд-хенду, незважаючи на карантинні обмеження через пандемію коронавірусу (COVID-19).
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Фото "штурму" секонд-хенду опублікував у Facebook користувач Борис Яхтін (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Карантин у Тернополі сьогодні", – підписав він знімок.
У коментарях повідомили, що така ситуація біля цього секонд-хенду спостерігається щоразу в день завезення товару.
Facebook Бориса Яхтіна
Скрин Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року в декількох містах України натовпи містян, які зібралися під секонд-хендами в день завезення, розбили й ледь не виламали двері під час відкриття магазинів.