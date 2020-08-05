Тернопільщину можуть перенести до "зеленої" карантинної зони: у МОЗ назвали підстави

Марина Ліснічук Суспільство 10:10, 5.08.2020 Оновлено: 10:11, 5.08.2020

Тернопільську область, яку за рішенням комісії держкомісії з питань ТЕБ та НС було віднесено до "червоної" карантинної зони, можуть перенести до "зеленої".

Про це під час брифінгу 5 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, в регіоні, жителі якого виступили з протестом проти рішення центральної влади, нині фіксують покращення епідеміологічної ситуації із поширенням коронавірусу.

"Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в "зелену" зону", – зазначив міністр.

Водночас Степанов додав, що, наприклад, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники для посилення обмежень, визначених постановою МОЗ щодо адаптивного карантину. Тоді як Рівненська та Харківська уже дев’ять і шість днів поспіль ці показники перевищують – зокрема, за рівнем і динамікою захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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