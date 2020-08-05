Тернопільщину можуть перенести до "зеленої" карантинної зони: у МОЗ назвали підстави
Тернопільщину можуть перенести до "зеленої" карантинної зони.
Тернопільську область, яку за рішенням комісії держкомісії з питань ТЕБ та НС було віднесено до "червоної" карантинної зони, можуть перенести до "зеленої".
Про це під час брифінгу 5 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, в регіоні, жителі якого виступили з протестом проти рішення центральної влади, нині фіксують покращення епідеміологічної ситуації із поширенням коронавірусу.
"Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в "зелену" зону", – зазначив міністр.
Водночас Степанов додав, що, наприклад, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники для посилення обмежень, визначених постановою МОЗ щодо адаптивного карантину. Тоді як Рівненська та Харківська уже дев’ять і шість днів поспіль ці показники перевищують – зокрема, за рівнем і динамікою захворюваності на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення COVID-19.
Жителі Тернополя, обурені віднесенням міста до "червоної" зони, влаштували бунт у поїзді й зупинили його, незважаючи на заборону.
Мер Тернополя Сергій Надал жорстко розкритикував рішення влади про заборону автобусного і залізничного сполучення, що стало результатом віднесення міста до "червоної" зони через підвищений ризик поширення COVID-19.