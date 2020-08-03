Тернопіль не хоче дотримуватися обмеження "червоної" зони: мер виступив із заявою

У Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Тернополя Сергій Надал за підсумками позачергової сесії міськради, яка відбулася в понеділок, 3 серпня.

"Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до так званої червоної зони карантину і транспортної блокади, введеної чиновниками уряду України", – зазначив Надал.

Нагадаємо, що раніше Тернопільська міська рада відмовилася посилювати обмежувальні заходи у зв'язку з потраплянням у "червону" карантинну зону. У заяві, опублікованій на сайті міськради, стверджується, що "підстави ухвалення щодо Тернополя такого рішення не встановлено".

Зазначимо, що напередодні Луцька міська рада також заявила, що не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинення транспорту або закриття закладів у зв'язку з потраплянням у "червону" карантинну зону.

Facebook Сергій Надал

Як писав OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони залежно від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.