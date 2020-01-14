Терміново мийте руки! Розкрилася небезпека бананової шкірки

Шкірка бананів може нести небезпеку не тільки для навколишнього середовища і людей, які збирають їх із плантацій, але і для споживачів.

Адже ці фрукти в основному вирощують у Південній Америці та Африці, де, щоб захистити від шкідників, їх у більшості випадків обприскують пестицидами. Про це повідомляє Online Focus.

Як зазначила фахівець із харчування Сабіна Хюльсманн, під час досліджень залишки цих шкідливих речовин неодноразово виявлялися на шкірці бананів.

Шкірка бананів небезпечна для здоров'я

Крім цього, банани також обробляються вже після збору врожаю, наприклад, за допомогою засобів проти цвілі – фунгіцидів. Це пояснюється необхідно для запобігання передчасного розкладання фруктів під час транспортування.

Водночас, підкреслила експертка, під шкіркою банана мало або зовсім немає пестицидів. Однак після його очищення бажано ретельно вимити руки.

"А дітям взагалі потрібно давати тільки очищені фрукти", – рекомендує Хюльсманн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту не варто їсти мандарини, оскільки у них міститься кислота, яка може погіршити симптоми.

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