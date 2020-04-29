Немного размышлений о правах женщин в древности средние века, как на Западе так и в великом восточном княжестве Московском..

Австрийский посол Иоганн Корб долгое время живший в Москве писал, что перспективы получения какой-то власти даже для принцессы родившейся в стране, где никогда не признавались наследственные права по женской линии, равнялась нулю.

На Московии женщин знатного рода держали в строгой изоляции.

Они жили, как и подобает правоверным (мусульманкам) в отдельных женских покоях, в гаремах - теремах (тюрьмах), и выходили оттуда только с закрытыми лицами или выезжали в закрытых повозках.

В 1630-х годах на территории Кремля был построен отдельный гарем - терем (тюрьма) для женщин.

Кроме того, царевы сестры и дочки были обречены на безбрачие. Их нельзя было выдавать за дворян, которые считались в то время царскими "рабами".

Выйти же замуж за иноземного принца было практически невозможно из-за религиозной нетерпимости московитов.

Верящие в колдовство забобонные московитяне, что через иностранцев в них может проникнуть ересь.

Иван Грозный, образованнейший на то время для Московии человек, после встреч с иностранцами крайне тщательно мыл руки, "смывая ересь" и замаливая впоследствии перед богом "грешные" контакты с неверными, в основном с католиками.

Австрийский посол докладывал, что:

"Среди московитов женский пол не имеет такого уважения как у большинства европейских народов. В этой стране женщины являются рабами мужчин, которые их почти не ценят".

Надо отметить, что женщин на Московии даже за стол не пускали до начала 18 века.

Лишь при реформаторе Петре I, особи женского пола стали допускаться за стол и разделять пищу с мужчинами.

Правда такой порядок не стал общепринятым, и был заведен не везде.

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