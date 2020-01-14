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14 січня • оновлено в 18:10
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Теплу погоду в Україні змінять сильні морози: синоптики назвали дату

3.6т
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Вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

Такий прогноз дають синоптики сайту Gismeteo. Згідно з їхніми даними, найхолодніше буде в східних областях України, а тепліше – в південних.

Так уже з 1 по 3 лютого, в Харкові температура вночі опуститься з -8 до -15 градусів. Вдень же від -5 до -8. У Києві трохи тепліше – -8 ... -15 градусів вночі, і -3 ... -8 вдень.

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

gismeteo.ua

Прогноз погоди в Києві

Прогноз погоди в Києві

gismeteo.ua

Морозно буде і в центральних областях України, вночі стовпчики термометра в Черкасах опустяться 12 градусів морозу, а вдень не піднімуться вище -2 градусів.

Прогноз погоди в Черкасах

Прогноз погоди в Черкасах

gismeteo.ua

За прогнозами сайту, тепло буде в Одесі, там вночі обіцяють до -8, а вдень -2 ... + 1 градусів.

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

gismeteo.ua

Однак в українському Гідрометцентрі в черговий раз нагадують, що точність довгострокових прогнозів дуже низька, тому прогноз погоди найкраще моніторити не більше, ніж на три-п'ять днів вперед, все подальші прогнози краще уточнювати додатково.

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Так, в коментарі OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило повідомив, що до кінця тижня ніяких істотних змін в погоді не спостерігається.

"Вночі від 0 до 6 градусів морозу, в деяких областях, може, дійде і до -10 градусів, а вдень від 0 до 6 тепла. Чи не прогнозуються і істотні опади по всій Україні, де-не-де може трохи поснежіть", – розповів Мурмило .

Прогноз погоди в Україні на 15 січня

Прогноз погоди в Україні на 15 січня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні на 16 січня

Прогноз погоди в Україні на 16 січня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні на 17 січня

Прогноз погоди в Україні на 17 січня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні на 18 січня

Прогноз погоди в Україні на 18 січня

meteo.gov.ua

Прогноз погоди в Україні на 19 січня

Прогноз погоди в Україні на 19 січня

meteo.gov.ua

І синоптики, і жителі України відзначають, що нинішня зима видається досить теплою, за словами фахівця Укргідрометцентру, температура взимку на 4-6 градусів вище кліматичної норми.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в середу, 15 січня, погоду в Україні все ще буде визначати антициклон, тому на вулиці буде сухо і тепло.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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