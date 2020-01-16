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16 січня • оновлено в 17:22
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Тепло зникає: синоптикиня повідомила, коли вдарять морози в Україні

2.2т
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У найближчі дні в Україні істотно погода не зміниться. До 20 січня істотних опадів передбачається, але потім вдарять морози.

Про це "Фактам" повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

"Ночами і вранці очікуються тумани. Ночами буде підмерзати – температура вночі від 0 до 5 градусів морозу, в Карпатах і Прикарпатті – до мінус 6-11 градусів. Вдень близько нуля або слабкий плюс. Це все одно тепла для зими погода, хоч і з нічними морозами. Можливо, до 24 січня щось зміниться", – розповіла метеорологиня.

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Тепло й сухо: синоптикиня дала весняний прогноз погоди по Україні

Синоптикиня зазначила, що після 24 січня в Україну прийде атмосферний фронт, який може принести мокрий сніг і дощ. При цьому температура буде триматися близько нуля градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 17 січня, буде сухо і вітряно, швидкість вітру – близько 8 метрів в секунду. Днем на сході і в центрі стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 1 градус, на півдні і в Івано-Франківській області – піднімуться до плюс п'яти, в Закарпатській області – до +7.

Погода на 17 січня

Погода на 17 січня

Укргідрометцентр

У суботу, 18 січня, мокрий сніг з дощем можливий лише в Одеській та Запорізькій областях. Швидкість вітру – близько 10 м/с. Температура вдень – близько -1, при на Закарпатті до +5.

Погода на 17 січня

Погода на 17 січня

Укргідрометцентр

У неділю, 19 січня, буде суха погода, лише на півдні можливі опади – дощ та мокрий сніг. Днем на півночі, в центрі і на сході температура до 1 градуса морозу, в Закарпатській області – до 5 градусів тепла.

Погода на 17 січня

Погода на 17 січня

Укргідрометцентр

У понеділок, 20 січня, сніг з дощем прийдуть лише до Криму. Найхолодніше, близько 0 + 2 градуси буде днем на сході країни і в Сумській області. На Закарпатті до +4.

Погода на 17 січня

Погода на 17 січня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
снігопад Укргідрометцентр погода
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