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Тепло з дощами: синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні

4.9тЧитати матеріал російською

У суботу, 27 жовтня, в Україні очікується невелике потепління.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, повз Україну проходить атмосферний фронт циклону Tina.

"Завтра буде тепліше і сухіше. Але дощі залишаться в західних областях, а ввечері і на півночі пройдуть, включно з Києвом", - зазначила вона.

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Згідно з даними Укргідрометцентру, в "дощових" областях у суботу температура повітря прогріється від 11 до 18 градусів тепла. При цьому в інших регіонах суттєвої відмінності температурного фону не передбачається, лише на півдні - до +20.

Тепло з дощами: синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні

У неділю, 28 жовтня, в західних і північних областях також очікуються невеликі опади з температурою від +11 до +19. При цьому в центрі, сході і на півдні можливе потепління до +21 градусів, а в Одеській області - до +24.

Тепло з дощами: синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповів, із чим пов'язане різке потепління в Україні.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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