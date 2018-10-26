Тепло з дощами: синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні

У суботу, 27 жовтня, в Україні очікується невелике потепління.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, повз Україну проходить атмосферний фронт циклону Tina.

"Завтра буде тепліше і сухіше. Але дощі залишаться в західних областях, а ввечері і на півночі пройдуть, включно з Києвом", - зазначила вона.

Згідно з даними Укргідрометцентру, в "дощових" областях у суботу температура повітря прогріється від 11 до 18 градусів тепла. При цьому в інших регіонах суттєвої відмінності температурного фону не передбачається, лише на півдні - до +20.

У неділю, 28 жовтня, в західних і північних областях також очікуються невеликі опади з температурою від +11 до +19. При цьому в центрі, сході і на півдні можливе потепління до +21 градусів, а в Одеській області - до +24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповів, із чим пов'язане різке потепління в Україні.