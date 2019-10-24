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24 жовтня • оновлено в 06:00
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Тепло відступає: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Україні

1.1т Читати матеріал російською

Погода в Україні у четвер, 24 жовтня, очікується все ще досить теплою. Опадів не передбачається.

Вранці країну огорне осінній туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Найтепліше в цей день буде на Закарпатті – до +24 градусів. У центрі прохолодніше – до +19. На сході України очікується +16...+18 градусів, без опадів. На півдні країни +17...+19 градусів.

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Тепло й сухо: прогноз погоди в Україні на 24 жовтня від ObozTV

У Києві 24 жовтня +17...+19 градусів, сухо і сонячно.

Тепло відступає: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик здивував прогнозом погоди на листопад. В Україні випаде сніг, йтимуть дощі і очікується нова хвиля потепління.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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