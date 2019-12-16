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16 грудня • оновлено в 06:03
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Тепло та сонячно: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

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У понеділок, 16 грудня, в Україні збережеться тепла, сонячна погода і практично без опадів.

Максимальна температура по країні буде +12 градусів, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Практично по всій країні температура повітря в більшості областей підніметься до +6+12 градусів, вночі похолодає до +1+3.

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Невеликі дощі вночі пройдуть тільки в Донецькій, Луганській і Харківській областях. При цьому середня температура там буде +5+7, вночі +1+3.

Також за прогнозом синоптиків в Україні очікуються потужні пориви вітру, до 7-12 метрів в секунду.

У Києві сьогодні прогнозується суха і сонячна погода. Температура повітря підніметься до +7+9 градусів, вночі +1+3. Опадів в столиці не передбачається.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Погода в Києві

Погода в Києві

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україні через антициклону встановиться найближчим часом тепла погода

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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