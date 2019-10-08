Тепло скоро повернеться: синоптик уточнила прогноз по Україні

На території України в середу, 9 жовтня, прогнозується потепління, температура повітря місцями складе +18 градусів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, однак на сході, в центральних областях і на півдні найближчої ночі будуть спостерігатися заморозки 0-5 градусів.

Виняток становитимуть - Одеська, Вінницька області та Крим. На решті території вночі передбачається +3 +7 градусів.

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Вдень температура повітря підвищиться до +12 +18 градусів. На сході очікується +10 +13 градусів.

У північних районах Чернігівщини, Сумщини ще місцями побуде +7 +12 градусів.

9 жовтня в більшості областей України буде переважати суха погода, лише на півночі та заході можливі невеликі дощі.

У Києві в середу вже буде тепліше. Вночі +4, +5 градусів, а вдень очікується близько +12 градусів, невеликий дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 13 жовтня, в Україні очікується температура повітря на рівні +22 градусів.

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