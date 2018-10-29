Тепло повертається: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Початок нового робочого тижня буде в Україні теплим і майже на всій території сухим.

Так, у понеділок, 29 жовтня, температура повітря продовжить підвищуватися, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях удень 16-20 градусів вище нуля, на півночі України 15-17 градусів, у центральних, східних областях і на півдні - 19-21 градус.

У вівторок, 30 жовтня, в Україні без опадів, у всіх регіонах країни ясно і сонячно У західних областях у центрі і на півдні вдень очікується від 18 до 20 градусів тепла, у північних 14-16 градусів, у східних - від 16 до 18 градусів вище нуля.

У середу, 31 жовтня, дощі повернуться до деяких західних і північних областей. У західних областях стовпчик термометра коливатиметься в діапазоні 16 - 18 градусів, на півночі - 11 - 14 градусів, у східних областях 13 - 15 градусів, у центрі 16 - 19 градусів, і тільки на півдні, як і у вівторок, очікується 18 - 20 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну прийшло потепління, яке протримається до 4 листопада, а з кінця наступного тижня почне холоднішати.