Тепло повертається: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

У четвер, 28 листопада, в Україні очікується відносно тепла погода. У західних регіонах країни пройдуть дощі.

На решті території України без істотних опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Температура повітря потішить, протягом дня в більшості областей +3...+7 градусів, на заході та півдні +6...+12", – написала Діденко.

Найближчої ночі тільки дещо поморозить північну частину – до -3. Вітер буде південним, 5-10 м/с.

У Києві завтра, в четвер, без істотних опадів, вночі приблизно 0, вдень +2...+4.

П'ятниця в Україні буде дощовою. Похолодання повернеться з 1-2 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

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