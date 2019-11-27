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29 листопада • оновлено в 12:31
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Тепло повертається: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

11.3т
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У четвер, 28 листопада, в Україні очікується відносно тепла погода. У західних регіонах країни пройдуть дощі.

На решті території України без істотних опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Температура повітря потішить, протягом дня в більшості областей +3...+7 градусів, на заході та півдні +6...+12", – написала Діденко.

Тепло повертається: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

Найближчої ночі тільки дещо поморозить північну частину – до -3. Вітер буде південним, 5-10 м/с.

У Києві завтра, в четвер, без істотних опадів, вночі приблизно 0, вдень +2...+4.

П'ятниця в Україні буде дощовою. Похолодання повернеться з 1-2 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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