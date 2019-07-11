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Тепло повертається: синоптик уточнила прогноз по Україні

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У п'ятницю, 12 липня, на території України трохи потеплішає, погода буде комфортною, очікується +20... +26 градусів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, найтеплішими будуть Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.

Ніч в Україні ще буде холодною, +8... +13 градусів. Дощі 12 липня найвірогідніші на заході, півночі, а також у Вінницькій, Одеській і Луганській областях.

Тепло повертається: синоптик уточнила прогноз по Україні
Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

На значній частині території центру, півдня і сходу — без значних опадів.

У Києві 12 липня прогнозуються локальні дощі, вдень приблизно +23 градуси.

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За прогнозом Діденко, у вихідні буде тепліше, залишається ймовірність дощів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик зазначила, що потепління в Україні очікується 20-22 липня, температура повітря підвищиться до +26... +29, у південній частині до +28... +32 градусів.

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