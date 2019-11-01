Тепло повертається: синоптикиня дала прогноз на вихідні по Україні

У суботу, 2 листопада, у більшості областей України температура повітря підвищиться.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, вдень прогнозується +6...+11°, найхолоднішим поки залишиться схід – +3...+6°.

"У неділю і наступного тижня тепла в Україні повалить потужно, у вівторок-середу на півдні й заході ймовірно до +20°", – зазначила вона.

Осіння погода 24 канал

2 листопада очікуються дощі, проте поки тільки в західних областях, на решті території України буде сухо, хіба що може збільшуватися хмарність.

У суботу та неділю в більшості областей прогнозується сильний, до штормових поривів, південний вітер.

Новини Синоптики змінили прогноз погоди на листопад в Україні

У Києві в суботу також буде вітряно, хмарність почне збільшуватися, але без істотних опадів, максимальна температура повітря досягне +5...+8°.

У неділю в столиці - сильний південний вітер, можливий дощ і потепління до +10...+12°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом метеорологів, на початку листопада на території України буде спостерігатися аномально тепла погода.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!