Тепло повернеться: українців попередили про різку зміну погоди

У п'ятницю, 3 січня, в Україні очікується суха й місцями сонячна погода.

Про це у Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко, зазначивши, що нашу країну накриє антициклон "Xіa".

"На решті території Європи також переважатиме суха повітряна маса, лише на західному узбережжі континенту випадуть дощі, а в країнах Скандинавії – здебільшого сніг. Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного. Температура найближчої ночі очікується -1...-6°, завтра вдень +1...+5°", – йдеться в дописі.

У Києві 3 січня, за прогнозом синоптиків, очікується суха й сонячна погода.

"Температура повітря в столиці вночі -2...-5°, вдень +2...+4°", – зазначила Діденко.

У суботу, 4 січня, на заході України з'являться опади у вигляді мокрого снігу й дощу, 5 січня вони поширяться на більшу частину території України. І вже з понеділка, 6-7 січня, очікується похолодання.

Карта погоди Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що в січні в Україні може встановитися справжня зимова погода – похолодає до -27°.

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