Тепло повернеться: синоптик різко змінила прогноз погоди в Україні

У понеділок, 16 вересня, в Україні очікується потепління, опадів не буде.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, температура повітря прогріється від +23 до +28, лише на заході країни показник буде нижчим - від 19 до 23 градусів тепла.

"Дощів в понеділок не буде, сонце і білі хмари. В Києві понеділок буде теплим і сонячним, близько 23 градусів. У вівторок підійдуть хмари, періодичні дощі і зниження температури повітря", - зазначила синоптик.

"Не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися - обов'язково вже тепліше одягайтеся", - додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики заявили, що наступного тижня в Україні різко похолодає, навіть можливий мокрий сніг.

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