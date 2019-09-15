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15 вересня • оновлено в 18:36
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Тепло повернеться: синоптик різко змінила прогноз погоди в Україні

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У понеділок, 16 вересня, в Україні очікується потепління, опадів не буде.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, температура повітря прогріється від +23 до +28, лише на заході країни показник буде нижчим - від 19 до 23 градусів тепла.

"Дощів в понеділок не буде, сонце і білі хмари. В Києві понеділок буде теплим і сонячним, близько 23 градусів. У вівторок підійдуть хмари, періодичні дощі і зниження температури повітря", - зазначила синоптик.

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В Україні похолодає: синоптики уточнили прогноз погоди

"Не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися - обов'язково вже тепліше одягайтеся", - додала Діденко.

Тепло повернеться: синоптик різко змінила прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики заявили, що наступного тижня в Україні різко похолодає, навіть можливий мокрий сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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