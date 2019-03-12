"Тепло пішло!" Синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

В Україні в найближчі дні збережеться морозна погода, але без штормового вітру.

Про це у Facebook повідомила народний синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що тепло тимчасово покинуло територію країни.

"13 березня вночі буде -1... -6 градусів, у південній частині від 2 морозу до 3 тепла, завтра вдень очікується +4... +9 градусів. Вітер буде або помірний, або невеликий, хіба що вдень на заході – поривчастий", – розповіла вона.

Водночас на всій території країни переважатиме суха та сонячна погода.

"У Києві 13 березня також буде із сонечком, але холоднуватим. Уночі -2... -4 градуси, вдень +5... +7 градусів", – додала метеоролог.

Однак у вихідні, 16-17 березня, почне теплішати аж до +12... +18 градусів у столиці. Але після 20 березня очікується невеликий спад температури.

"Атмосфера дарує теплу погоду на вихідні, варто скористатися і залатати збитки вчорашнього штормового вітру. Ну, і подихати свіжим теплим повітрям. Якщо, звичайно, десь вдасться зловити це свіже повітря, з огляду на зростання в геометричній прогресії разом із березневими днями, диму від шашликів і спалювання торішнього мотлоху. Нехай і дітям залишиться ще справжня природа", – підсумувала Діденко.

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Відзначимо, що в ДСНС попередили, що в Україні зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

"12 березня - на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники відзначили, що помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується також 13 березня - у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

А 12-13 березня в горах Львівської та Чернівецької областей буде спостерігатися низька сніголавинна небезпека (1 рівень).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня всю Україну накрила бурхлива негода зі шквальним вітром.

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