Тепло піде, заллє дощами: в Україні різко погіршиться погода

У найближчі дні практично по всій території України пройдуть сильні дощі.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, опади у неділю, 10 березня, малоймовірні лише в Одеській та Миколаївській областях, а також в Криму.

При цьому очікується також невелике зниження температури в більшості областей: від +7 до +12 градусів. Найтепліше буде лише на півдні: від +13 до +16.

У понеділок, 11 березня, опади почнуть покидати Україну, затримавшись в західних, північних і північно-східний регіонах. При цьому зменшиться і температура: від +7 до +10 на заході і півночі, від +8 до +11 в центрі і на сході.

У вівторок, 12 березня, показники термометра ще більше опустяться, від +3 до +7 градусів у всіх регіонах. При цьому дощі пройдуть лише на півдні та сході.

Як писав OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. При цьому в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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