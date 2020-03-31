Спека не допоможе вбити коронавірус: український інфекціоніст розбив міф

Підвищення температури повітря і настання тепла не завадить поширенню коронавірусу в Україні.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст і колишній директор Центру здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, ймовірне зменшення захворюванності в теплі пори року зумовлене тим, що люди не контактуватимуть одне з одним так близько, як це відбувається в холодні пори року.

Коронавирус

"Вірус не любить холод, він любить людей і передається через повітря від хворої до здорової людини. Чому взимку збільшується кількість респіраторних захворювань? Бо люди частіше контактують один з одним. Щодо тепла, то в Тайланді і Сінгапурі, температура повітря +25...+28, але там теж був спалах коронавірусу. Тепло не заважало йому поширюватися", – підкреслив він.

"Так, на сонці, крапельки вірусу висихають швидше, але влітку люди більше знаходяться на свіжому повітрі, відстань більша один від одного, є вітер, тому вірус може не передаватися так швидко, як взимку", – підсумував Курпіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Курпіти, пік захворюваності на коронавірус в Україні припаде на 20-ті числа квітня.

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