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23 жовтня • оновлено в 13:20
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Тепло не відступає: синоптикиня уточнила прогноз по Україні

1.3т Читати матеріал російською

У четвер, 24 жовтня, на території України очікується тепла погода, тумани, опади все ще малоймовірні.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, температура повітря вдень складе +15...+20°, на заході до +24°.

За її прогнозом, похолодання почнеться з понеділка, 28 жовтня.

Туман у Києві

Туман у Києві

Faсebook Оксани Яблонської

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Видимість на рівні 200 м: Київ знову охопив густий туман

У Києві 24 жовтня буде без опадів, туман, +16...+19°.

Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на густий туман, рівень забруднень у повітрі в містах України не перевищує гранично допустиму норму.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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