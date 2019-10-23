Тепло не відступає: синоптикиня уточнила прогноз по Україні

У четвер, 24 жовтня, на території України очікується тепла погода, тумани, опади все ще малоймовірні.
Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, температура повітря вдень складе +15...+20°, на заході до +24°.
За її прогнозом, похолодання почнеться з понеділка, 28 жовтня.
Туман у Києві
Faсebook Оксани Яблонської
У Києві 24 жовтня буде без опадів, туман, +16...+19°.
Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на густий туман, рівень забруднень у повітрі в містах України не перевищує гранично допустиму норму.
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