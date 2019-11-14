Шторм в Одесі: опублікований захоплюючий фоторепортаж

В Одесі тепле листопадове море продовжує радувати городян і нечисленних туристів.
Люди фотографуються на фоні бурного моря, а деякі навіть ризикують купатися.
Фотокореспондент OBOZREVATEL зафыксував шторм біля одеського узбережжя.
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Шторм в Одесі
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, температура повітря в Україні продовжує бити всі рекорди. Така погода відповідає вересню, а справжня зима прийде тільки в середині грудня.
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