Шторм в Одесі: опублікований захоплюючий фоторепортаж

В Одесі тепле листопадове море продовжує радувати городян і нечисленних туристів.

Люди фотографуються на фоні бурного моря, а деякі навіть ризикують купатися.

Фотокореспондент OBOZREVATEL зафыксував шторм біля одеського узбережжя.

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Шторм в Одесі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, температура повітря в Україні продовжує бити всі рекорди. Така погода відповідає вересню, а справжня зима прийде тільки в середині грудня.

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