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14 січня • оновлено в 15:06
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Тепло й сухо: синоптикиня дала весняний прогноз погоди по Україні

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У середу, 15 січня, погоду в Україні все ще зумовлюватиме антициклон, тож надворі буде сухо й тепло.

Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +2… +6°, на заході +4… +9°. Таким прогнозом поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

У Києві, додала вона, опадів теж не передбачається, температура повітря вдень становитиме приблизно +3… +5°.

Погода в Україні на 15 січня

Погода в Україні на 15 січня

Діденко також привітала українців зі Старим Новим роком і зауважила, що середина зими, хоч вона й не була схожа на традиційну, вже минула.

"Вчора на вулиці почула, як один хлопець сказав дівчині, мовляв, дивися, а день став більшим… Саме після цієї мимоволі підслуханої фрази таки вмить зрозуміла, що весна ледь-ледь, але висунула рожеві вушка з-за обрію нового року", – поділилася синоптикиня.

Карта погоди в Україні

Карта погоди в Україні

Facebook Наталії Діденко

За її словами, верхівка календарної зими нічим не відрізнятиметься від низів. Водночас невелике похолодання настане наприкінці тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Водохреще, яке християни східного обряду відзначатимуть 19 січня, в Україні буде аномально тепла погода.

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Автор
Марта Рок
Теми
Погода в Києві Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода тепло
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