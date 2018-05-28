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Тепло і сухо: синоптик дала прогноз погоди на початок тижня

1.8тЧитати новину російською

У вівторок, 29 травня, в Україні встановиться тепла погода практично без опадів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

За її словами, температура повітря складе +23 +27 градусів.

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"Дуже тепло - на Заході, +25 +29 градусів. Помірно тепло - на сході, +22 +24 градуси", - пояснила вона.

Діденко зазначила, що невеликі опади імовірні у Вінницькій і Житомирській, можливо, торкнуться заходу Одеської області.

"Вітер північно-східний, помірний, на півдні посилиться до штормових поривів. У Києві завтра буде сухо і +27 градусів", - додала вона.

Синоптик розповіла, що на тижні в Україні варто очікувати спекотної погоди. При цьому з п'ятниці - збільшення дощів і зниження температури повітря. У суботу-неділю іноді навіть очікується нижче 20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди на останні дні травня.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Об'єкт
погода
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