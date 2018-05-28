Тепло і сухо: синоптик дала прогноз погоди на початок тижня

У вівторок, 29 травня, в Україні встановиться тепла погода практично без опадів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

За її словами, температура повітря складе +23 +27 градусів.

"Дуже тепло - на Заході, +25 +29 градусів. Помірно тепло - на сході, +22 +24 градуси", - пояснила вона.

Діденко зазначила, що невеликі опади імовірні у Вінницькій і Житомирській, можливо, торкнуться заходу Одеської області.

"Вітер північно-східний, помірний, на півдні посилиться до штормових поривів. У Києві завтра буде сухо і +27 градусів", - додала вона.

Синоптик розповіла, що на тижні в Україні варто очікувати спекотної погоди. При цьому з п'ятниці - збільшення дощів і зниження температури повітря. У суботу-неділю іноді навіть очікується нижче 20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди на останні дні травня.