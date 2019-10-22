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22 жовтня • оновлено в 05:40
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Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

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В Україні у вівторок, 22 жовтня, очікується сонячна і тепла погода. Температура повітря досягне +23 градусів.

Найтепліше буде на заході країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опадів у вівторок не передбачається.

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У західних регіонах очікується +19...+23 градуси. У центрі буде +16...+19, на сході до +19 і сонячно. На півдні України буде +16...+19 градусів.

У Києві 22 жовтня +17...+19 градусів, без опадів.

Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні. Стало відомо, коли випаде сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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