Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні у вівторок, 22 жовтня, очікується сонячна і тепла погода. Температура повітря досягне +23 градусів.

Найтепліше буде на заході країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опадів у вівторок не передбачається.

У західних регіонах очікується +19...+23 градуси. У центрі буде +16...+19, на сході до +19 і сонячно. На півдні України буде +16...+19 градусів.

У Києві 22 жовтня +17...+19 градусів, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні. Стало відомо, коли випаде сніг.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!