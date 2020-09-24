Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на п'ятницю

У п'ятницю, 25 вересня, в Україні очікується тепла, суха і сонячна погода.

Як йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру, невеликі опади можливі тільки на Закарпатті та в Івано-Франківській області.

У всіх регіонах країни буде однаково тепло, температура повітря прогріється від 23 до 27 градусів.

У Києві в п'ятницю також без дощів, від 24 до 26 градусів вище нуля.

Синоптикиня Наталія Діденко в своєму прогнозі, опублікованому на Facebook, повідомила, що опади можуть пройти в західних областях і на Вінниччині, але вони будуть незначними.

За її словами, відчутні дощі прийдуть в Україну в неділю, 27 вересня.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.