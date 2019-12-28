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28 грудня • оновлено в 20:46
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Тепло і сніг? Синоптик здивувала прогнозом погоди на Новий рік

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У вівторок, 31 грудня, в Україні очікується потепління вдень, а в більшості регіонів – опади.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що в останні дні поточного року морози в країні будуть трохи затримуватися.

Так, у неділю, 29 грудня, очікується до -6 на заході і до -3 на півночі. В інших областях поки що будуть "плюси" до 6 градусів. Сухо буде на сході, центрі та півдні. В інших регіонах пройде сніг.

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"30 грудня в Україні скрізь практично сухо і підморожено. 31 грудня вдень потепліє, на Півночі, Заході та в Центрі ймовірний сніг, мокрий сніг з переходом подекуди у дощ. Новорічна ніч може бути із невеликим мокрим снігом, бо новорічні стовпчики термометрів купкуватимуться навколо нуля градусів", – розповіла Діденко.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому прогнозується тепла погода.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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