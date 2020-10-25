Тепло і небезпека пожеж: синоптики дали прогноз погоди в Україні на понеділок

Погода в Україні у понеділок, 26 жовтня, буде теплою, сонячною і без опадів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вітер по країні очікується південно-східним, 5-10 м/с.

Найтепліше буде на півдні України – від 15 до 20 градусів вдень, вночі +8+11.

У східних областях вдень очікується +12+17, вночі від 2 до 7 тепла.

У центральних регіонах повітря прогріється до 13-18 градусів вдень, а вночі +6+11.

На півночі країни днем прогнозується 12-17 градусів, вночі від 6 до 11.

У Києві в понеділок також сонячно, вночі від 8 до 10 тепла, вдень +14+16.

При цьому, з 25 по 28 жовтня в більшості районів східних і Одеської областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL , за прогнозом синоптика Наталії Діденко, в найближчі дні в Україні буде тепло. Похолодання настане до вихідних, 31 жовтня і 1 листопада.