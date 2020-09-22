Тепло і бабине літо: з'явився прогноз погоди в Україні на середу

В Україні у середу, 23 вересня, очікується суха та тепла погода, притаманна бабиному літу. Це пояснюється приходом чергового антициклону.

Відповідний прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко на особистій сторінці у Facebook. Вона наголосила, що температура повітря на більшій частині території країни на екваторі тижня підвищиться до +22...+28 градусів. Що ж стосується темної пори доби, то вночі всім водіям варто бути пильними через тумани.

В Україну прийшов антициклон, що приніс тепло. Facebook Наталки Діденко

У Києві 23 вересня також буде сонячна погода, а стовпчики термометрів показуватимуть +25 градусів. Найближчі дощі в Україні почнуться лише 27 вересня.

"А поки що разом з антициклоном із усієї сили тримаємо за спідницю бабине літо – хай посидить ще з нами на сонці, насіння разом полускаємо, горіхи поїмо, яблука, гарбузи попечемо, попліткуємо. Бо вже ж прийшов День осіннього рівнодення і світла потроху меншатиме. Аж до весни", – написала Діденко.

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