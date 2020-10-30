Тепло і бабине літо: з'явився прогноз погоди в Україні на листопад

Карина Бондаренко Суспільство 09:32, 30.10.2020 Оновлено: 09:51, 30.10.2020

Початок останнього місяця осені буде дощовим, але приблизно до середини першої декади листопада прийде тепло – бабине літо.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Володимир Деркач, пишуть "Факти". За його словами, вже в середині листопада погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі, що переходять у сніг.

"На щастя, зниження температури триватиме лише три дні, потім знову повернеться тепло. В останній декаді температура хоча і знизиться, але не критично – мінусова буде спостерігатися по ночах і зрідка вдень", – спрогнозував Деркач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 30 жовтня, в Україні погіршиться погода. Дощі очікуються майже у всіх областях. За прогнозами синоптиків, зливи не припиняться щонайменше до 2 листопада.

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