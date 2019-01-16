''Тепло буде!'' Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

В Україні у ніч на 17 січня різко знизиться температура до -5... -12 градусів. Виняток становитимуть лише західні області, де прогнозується приблизно 0 градусів.

Удень 17 січня температура підвищиться до плюсової і в середньому становитиме +1... +5, повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. У Києві в цей день прогнозується суха, вітряна і похмура погода з температурою близько до 0.

"На сході і частково в центрі буде -1... - 4. А 18 січня в Україні тепло буде скрізь — у всіх областях +1... + 5. Увечері на "голодну кутю" температура почне знижуватися", — попередила метеоролог.

19 січня в Україні знову почнеться похолодання. Удень буде приблизно -1... -8 градусів, а вночі — до 18 градусів морозу. Аналогічний прогноз стосується і Києва: 18 cічня буде теплим днем, а із 19 розпочнеться поступове зниження температури.

Ілюстрація pexels

Тим часом на популярних серед українців курортах погода радує теплом. У Шарм-ель-Шейху (Єгипет) буде ясно, без опадів і в середньому до +20.

Шарм-ель-Шейх погода weather.com

У турецькій Анталії, навпаки, у найближчий тиждень дощитиме, середня температура становитиме +11.

Як писав OBOZREVATEL, 16 січня у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей збережеться значна ймовірність сходження лавин. Загалом в Україні буде хмарна з проясненнями погода, на заході країни пройде мокрий сніг із дощем.

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