Теплих днів буде мало: синоптик дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня

Справжньої пекельної спеки в липні поточного року українці вже не побачать, хоча дощі тимчасово припиняться.

Такий прогноз зробив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, на зміну холоду скоро прийде тепло, пишуть "Факти".

"Але сильної спеки не буде, так як можливі дощі. У середині липня помірне тепло буде чергуватися з холодом, а ось опадів не буде. Друга декада місяця очікується дощовою і прохолодною. А ось кінець липня не поліпшить загальну картину: можливі дощі, а погожих і теплих днів буде мало", – підкреслив він.

Погода в Україні "Українські новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня у північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся